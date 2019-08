Zwischen Benjamin Boyce (50) und Kate Merlan fliegen im Sommerhaus der Stars ordentlich die Fetzen! Kaum ein Tag vergeht, an dem es mal nicht zwischen dem Ex-Boygroup-Mitglied und dem Reality-TV-Sternchen kracht – besonders in den Spielen schießen die zwei mit scharfer Munition. Sind Benjamin und Kate trotzdem noch ein Paar? "Es ist momentan ein bisschen schwierig, konkreter darüber zu sprechen, weil wir uns in manchen Punkten total uneinig sind. Es ist nicht einfach, aber wir schauen mal", gestand die ehemalige Get the Fuck out of my House-Kandidatin im Promiflash-Interview. Doch ihre Krise habe nichts mit dem Einzug in die portugiesische Promi-WG zu tun… Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de



