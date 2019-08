Kate Merlan zeigt sich im Sommerhaus der Stars nicht gerade von ihrer besten Seite: Immer wieder rastet die Freundin von Sänger Benjamin Boyce (50) regelrecht aus, beschimpft ihn oder fängt schnell an zu weinen. Für ihren besten Freund Marco Goldenauer ein ziemlich ungewohntes Bild. "Ich kenne Kate als hilfsbereiten, zuverlässigen und professionellen Menschen. Wer Kate nicht kennt, sieht sie im Sommerhaus als hysterische Zicke", zeigte sich der ehemalige Get the Fuck out of my House-Kandidat im Promiflash-Interview entsetzt. Doch warum ist die 32-Jährige in der portugiesischen Promi-WG so leicht reizbar? "Sie steht sich halt gerne mit ihrem Ehrgeiz, ihrer Ungeduld und ihrer Verletzlichkeit im Weg. Es wird ein wenig verfälscht dargestellt", erklärte Marco weiter. Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de



