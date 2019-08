Das kann ja eine heitere Staffel werden! Schon als die ersten neun Promi Big Brother-Teilnehmer auf den Campingplatz zogen, war die Stimmung bestens. Daran sollte sich auch später nichts ändern, als man erstmals in geselliger Runde den Abend ausklingen ließ. Die Kandidaten kamen dabei gleich auf die wirklich spannenden Themen zusprechen: Die TV-Container-Insassen hatten bei einem ausgelassenen Sex-Talk viel zu lachen!

So machte Janine Pink den Anfang, als sie sich über ihre letzte gescheiterte Beziehung ausließ: "Bei meinem Letzten habe ich einen Anal-Plug gefunden." Daraufhin musste Theresia Fischer Campmutti Lilo von Kiesenwetter erst mal erklären, wofür man dieses Sex-Toy überhaupt benutzen kann. Das ehemalige Germany's next Topmodel-Girl war auch diejenige, die Joey Heindle (26) anschließend in Sachen Verhütung aufklärte. Sie habe durch das Nehmen der Anti-Baby-Pille ihre Libido verloren. "Ich habe mich wie so ein Monster gefühlt. Das ist doch nicht cool. Du nimmst die Pille und hast keine Lust mehr auf Sex." Da konnte der Sänger nur ganz flapsig entgegnen: "Ja, eigentlich sollte auf der Pille stehen 'für'n Arsch'."

Was ihm die Beauty dann jedoch über eine weitere Verhütungsmethode berichtete, schockte den Musiker dann völlig: "Was diese Spirale bei Frauen machen, das ist wirklich unglaublich. Die tötet ja die Spermien. Das ist ja eine Killer-Spirale." Diese Gedanken würden ihn völlig verrückt machen und er befürchtete, noch nachts davon zu träumen.

SAT.1/Willi Weber Janine Pink beim Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus

Actionpress/ Nicole Kubelka / Future Image Theresia Fischer beim Joyn Launch Event im ewerk in Berlin, Juni 2019

Instagram / joeyheindle Ex-DSDS-Kandidat Joey Heindle

