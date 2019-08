Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) genießen ihr Eheleben in vollen Zügen! Vergangenen Samstag heirateten die Germany's next Topmodel-Chefin und der Tokio Hotel-Rocker auf einer Jacht vor Capri. Und nach dem dreitägigen Hochzeitsmarathon gönnen sich die Frischvermählten in ihren Flitterwochen ein wenig Entspannung und Ruhe – aber nicht nur das! Auch sportliche Action kommt bei den beiden nicht zu kurz: Sie flitzen mit einem Jetski übers Meer und strahlen dabei bis über beide Ohren. Tom sitzt am Steuer, seine Heidi dahinter. Liebevoll schlingt sie ihre Arme um ihn.



