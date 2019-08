Was macht man, wenn man den eigenen Hochzeitstag versäumt? Robbie Williams (45) hat sich da etwas ganz Romantisches einfallen lassen! Am neunten Jahrestag seiner Ehe mit Ayda Field (40) konnte er nicht bei ihr sein – er gab ein Konzert in Dänemark. Das hielt ihn aber nicht davon ab, mitten auf der Bühne eine Videobotschaft für seine Herzdame aufzunehmen: "Baby, es tut mir wirklich leid, dass ich nicht da war. Ich liebe dich. Wir werden unsere Gelübde nächstes Jahr erneuern, aber jetzt haben erst mal meine Freunde in Dänemark etwas zu sagen! Eins, zwei, drei: 'I love you!' Ich sehe dich, wenn ich nach Hause komme, Baby."



