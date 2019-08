Chris Manazidis (32) und elf weitere Stars ziehen in diesem Jahr wieder in den Promi Big Brother-Container. Dieses Mal gibt es allerdings eine kleine Veränderung der Räumlichkeiten: Die zwölf Promis werden auf einem Campingplatz wohnen. Für den YouTuber könnte dies ein Problem werden. "Ich komme auf Unordnung nicht klar. Wenn es zum Beispiel unordentlich ist, kann ich nicht vernünftig arbeiten, ich kann nicht vernünftig entspannen", erzählte er in einem Facebook-Video des Formats. Wie lange es Chris wohl in der trashigen Wohngemeinschaft aushalten wird?



