Legt Tobias Wegener bei Promi Big Brother so richtig los? Morgen Abend geht das Reality-Experiment in eine neue Runde und auch Love Island-Hottie Tobi begibt sich in die Obhut des großen Bruders. Doch obwohl sich der Fitness-Fan unter ständiger Beobachtung befinden wird, will er gewisse Dinge nicht im Fernsehen zeigen. Allzu intim dürfte es daher nicht werden: Sex im Container kommt für Tobi nämlich keinesfalls in Frage!

In einem Facebook-Clip wollen die Promi-BB-Macher von dem Kuppelshow-Star wissen, was er im Haus unter keinen Umständen machen wird. Tobis Antwort ist eindeutig: "Mit einer Frau schlafen. Das ist schon Punkt eins." Auch sonst sei sein Plan, sich bedeckt zu halten – vor allem untenrum: "Ich werde nicht nackt duschen, das könnt ihr euch auch schon mal abschminken", stellte der 26-Jährige unmissverständlich klar.

Und noch etwas möchte Tobi vermeiden: "Ich bin jetzt auch kein Typ, der auf Streitereien steht." Einen Konflikt löse er lieber "auf normale Art und Weise" und brülle nicht rum. "Wenn derjenige oder diejenige meint, dann immer noch darauf pochen zu müssen… ist nicht mein Salat", machte der gelernte Maler und Lackierer deutlich.

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Reality-Star

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener

