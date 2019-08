Glückliche Gesichter so weit das Auge reicht! Am Donnerstag gingen Herzogin Kate (37) und Prinz William (37) bei der King's-Cup-Regatta an den Start – und zwar als Gegner. Vor allem die Dreifach-Mutter schien sich bei dem Wettkampf bestens zu amüsieren. Auch im Anschluss kam sie aus dem Lachen gar nicht mehr heraus. William ließ sich offenbar von der guten Laune seiner Frau anstecken und alberte mit ihr herum. So ausgelassen sieht man das Paar selten. Auch die Mini-Royals Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) schnupperten Seeluft: Der Sechsjährige bezauberte mit einer Kapitänsmütze und einer niedlichen Zahnlücke. Seine jüngere Schwester streckte den Fotografen – gewohnt frech – die Zunge heraus.



