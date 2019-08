Bereut Doreen Steinert (32) ihre Beziehung zu Ex Sido (38)? Von 2005 bis 2012 waren der Rapper und die Sängerin DAS Traumpaar der deutschen Musikszene, doch nach sieben Jahren erfolgte die plötzliche Trennung. Kurz darauf gab der "Mein Block"-Interpret bekannt – er ist mit Doreens Freundin Charlotte Würdig (41) liiert. Das Liebes-Aus setzte dem einstigen Nu Pagadi-Mitglied ordentlich zu. Trotzdem will die Musikerin die Zeit mit ihrem Verflossenen nicht missen, wie sie nun gegenüber Promiflash verriet: "Ich bereue die Beziehung zu ihm nicht. wieso sollte ich? Wir hatten Höhen und Tiefen, aber es war im Allgemeinen ein wunderschöner Lebensabschnitt. Wir sind ja nicht umsonst so lange zusammen gewesen. Wir hatten auch wirklich schöne Zeiten und haben viel erlebt miteinander."



