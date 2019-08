Heiß, heißer, Gerda Lewis (26)! Aktuell verdreht die Blondine bei Die Bachelorette nicht nur einer Reihe von Männern, sondern via Flimmerkiste ganz Deutschland den Kopf. Ob im Traumkleid in der Nacht der Rosen oder gleich im knappen Bikini – die Fitness-Influencerin setzt ihren Körper Folge für Folge gekonnt in Szene. Promiflash verriet die amtierende Rosenkavalierin das Geheimnis ihres Mega-Bodys: "Mir ist es wichtig, dass ich mich persönlich wohlfühle und ich fühle mich eben wohl, wenn ich viel Sport mache." Sieben Tage die Woche stehen Workouts auf dem Programm – aber auch in Sachen Ernährung hat Gerda einen Geheimtipp: Sie schwört darauf, täglich 16 Stunden zu fasten!



