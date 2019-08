Janine Pink geht in die Offensive! Schon an Tag eins im Promi Big Brother-Container machte die Ex-Köln 50667-Beauty keinen Hehl draus: Ihren Mitbewohner und Love Island-Beau Tobias Wegener würde sie definitiv nicht von der Bettkante stoßen! Nach etlichen zweideutigen Sprüchen und Andeutungen in seine Richtung ging die Soap-Darstellerin in der zweiten Folge nun in die Vollen: Janine grapschte Tobi beim Duschen an den Arsch!

Nach ein paar Tagen auf dem verdreckten Zeltplatz hatte das Muskelpaket vor allem eines nötig: Eine schöne morgendliche Dusche! Janine verfolgte diese hübsche Show-Einlage natürlich besonders aufmerksam – sodass ihr nicht entging, dass Tobi beim Einseifen seinen Rücken ausgelassen hat. Daraufhin ergriff die Beauty einfach selbst die Initiative und seifte dem Hottie ungefragt die Rückseite ein! Doch dabei blieb es nicht: Janine wanderte immer weiter runter, bis sie schließlich in seiner Badehose gelandet ist, und schäumte dort gründlich seinen Booty ein!

Tobi lachte zwar peinlich berührt über Janines Dusch-Offensive – hielt sie aber auch nicht davon ab! "Ja, der ist auf jeden Fall sauber jetzt", resümierte die Schauspielerin hinterher und gab dann offen zu: "Ich liebe Ärsche. Ich glaub, den wasch ich jetzt immer!" Was denkt ihr, wird bei Tobi und Janine noch was laufen? Stimmt ab!

SAT.1/Willi Weber Janine Pink beim Einzug ins "Promi Big Brother"-Haus

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im Juni 2019

© SAT.1/Marc Rehbeck Janine Pink, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2019

