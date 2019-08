Hätte ein wenig Matratzensport die Stimmung im Sommerhaus der Stars gehoben? Aufgrund mangelnder Rückzugsmöglichkeiten für ungestörte Schäferstündchen scheint sich bei den Promis viel Frust anzustauen, den sie wiederum an ihrem Partner auszulassen scheinen. In der Finca fliegen regelmäßig die Fetzen. Kandidatin Kate Merlan weiß auch, warum. "Wenn man draußen ein sehr aktives Sexleben hat und das dann wegfällt, das ist schon blöd. Gerade so ein Guten-Morgen-Sex, wenn man wach wird, dann startest du viel entspannter in den Tag. Auch nach einem Streit fehlte der Versöhnungssex", erklärte sie gegenüber Promiflash.



