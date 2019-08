Doreen Steinert (32) alias Reen ist sich sicher: Beim Thema Liebeskummer sind Gefühle total wichtig! Leider ist die Sängerin darin so etwas wie eine Expertin – 2012 geht ihre Beziehung mit dem Rapper Sido (38) in die Brüche. Die Zeit danach war für die Blondine schwierig: Sie nahm stark ab und wurde sogar depressiv. Heute weiß sie jedoch, was man dagegen tun kann und verrät ihre Tipps gegenüber Promiflash: "Ich glaube, das Problem bei Liebeskummer ist, dass man das Gefühl weghaben will. Aber wenn man das mal zulässt und wenn man einfach mal ‘ne Woche leidet und wirklich diesen Schmerz zulässt, dann wird’s halt irgendwann auch leichter."



