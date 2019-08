Die Hochzeit von ApeCrime-Mitglied Andre Schiebler (27) und seiner Nicole wäre beinahe im Chaos geendet! Im Jahr 2017 entschieden der Web-Star und seine Freundin, sich in Las Vegas das Jawort zu geben. Jetzt berichtet das Paar in einem neuen YouTube-Video davon, wie kompliziert das Liebesspektakel gewesen ist. So musste nicht nur der Flieger, der sie in die USA bringen sollte, in Grönland notlanden – kurz nach der leicht verspäteten Eheschließung drohte die Braut in Ohnmacht zu fallen! Der Grund: Ihr Kleid sei viel zu eng geschnürt gewesen. Schließlich gelingt es den zweien jedoch, alle Probleme zu lösen und am Ende zählt für sie nur noch, endlich Mann und Frau zu sein. "Es war ein Auf und Ab, pures Chaos, aber ich fand’s richtig schön. Mir ging es einfach nur darum, dass ich mit dir verheiratet bin", fasst der Blondschopf verliebt zusammen.



