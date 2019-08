Ängste bei Iris Aschenbrenner (39): Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin befindet sich aktuell im letzten Trimester ihrer Schwangerschaft. Doch so sehr sie sich auch auf ihren Jungen freut – ein familiärer Schicksalsschlag aus der Vergangenheit lässt sie einfach nicht los. "Mein Bruder ist ja nach drei Monaten am plötzlichen Kindstod gestorben und das sind natürlich schon so Sachen, wo ich mir denke... Also, ich denke immer positiv. Ich denke, dass mir das nicht passieren wird, aber das sind natürlich schon Sachen, die man irgendwo im Hinterkopf hat, die man nie ganz ausschalten kann", offenbart die Blondine im Gespräch mit Promiflash.



