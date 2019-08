In diesem Jahr sorgte Elena Miras (27) im Sommerhaus der Stars für ordentlich Unruhe. Die Ex-Love Island-Beauty rastete in der prominenten TV-WG gleich mehrmals aus und wetterte sogar ordentlich gegen ihren Konkurrenten Michael Wendler (47): "Der kann mich einfach am Arsch lecken, dieser Sch**ß-Michael." Diese Wutausbrüche nahmen Elenas Fans ihr ziemlich übel und beleidigten die junge Mutter jetzt fies auf Instagram.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de