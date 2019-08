Sie hält sich an einen strikten Speiseplan! Jennifer Lopez ist vor Kurzem 50 Jahre alt geworden. Dass die Sängerin in der Form ihres Lebens ist, beweist sie nur zu gern auf ihren Social-Media-Kanälen. In einem früheren Interview mit Hello! gab die Verlobte von Alex Rodriguez (44) ihr Body-Geheimnis preis: viel Wasser und eine gesunde Ernährung. Dabei kommt der zweifachen Mama nur frische und proteinreiche Nahrung auf den Tisch.



