Wo ist Dakota Johnsons (29) Zahnlücke hin? Das Markenzeichen des Shades of Grey-Stars ist plötzlich verschwunden, sehr zum Ärger der Fans. In Jimmy Fallons (44) Tonight Show erklärte Dakota nun, dass ihr vermeintlicher Schönheitsmakel aus Versehen beseitigt wurde: "Ich hatte seit meinem 13. Lebensjahr eine feste Zahnspange, die hinten an meine Zähne geklebt war." Weil sie zuletzt unter starken Nackenschmerzen litt, habe ihre Kieferorthopädin die Klammer entfernt. Ihr Kiefer verbreiterte sich in der Folge – und die Zahnlücke verwand von ganz allein. "Ich bin auch traurig darüber", beteuerte Dakota.



