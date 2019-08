Schockierendes Ehe-Aus: Miley Cyrus (26) und ihr Ehemann Liam Hemsworth (29) gaben am vergangenen Sonntag ihre Trennung bekannt – dabei haben sie sich erst im Dezember das Jawort gegeben! Bereits vor diesem offiziellen Ende habe es zwischen den beiden schon ordentlich gekriselt, nun redet ein Sprecher der Sängerin gegenüber People Klartext: "Sie entwickelten sich ständig sowohl als Partner als auch als Menschen weiter. Gemeinsam haben sie nun beschlossen, dass es das Beste ist, wenn sich beide auf sich selbst und ihre Karrieren konzentrieren." Den Split scheinen die zwei ganz unterschiedlich zu verarbeiten: Während Miley in Italien vermeintlich ausgelassen urlaubt, sei der Schauspieler am Boden zerstört.



