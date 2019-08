Im Sommerhaus der Stars kann das Publikum die Promi-Bewohner hautnah erleben! Auch Kate Merlan und Freund Benjamin Boyce (50) bewohnen seit einigen Wochen zusammen die prominente Wohngemeinschaft unter der Sonne Portugals. Einige Zuschauer können von dem Tattoo-Model aber offenbar einfach nicht genug bekommen. Gegenüber Promiflash gibt Kate jetzt nämlich zu: Schon seit längerer Zeit bekommt sie jede Menge Anfragen von Fußfetischisten.

"Ich hab' echt die ekligsten Füße der Welt und trotzdem wollen die Männer dann meine Füße anlecken oder an meinen Socken lecken und riechen", bringt sie im Gespräch mit Promiflash ihr Unverständnis über die skurrilen Fan-Wünsche zum Ausdruck. Für 1.000 Euro könnte Kate auch ihre getragenen Schuhe verkaufen – allerdings: Die Vorstellung, ein Paket mit benutzten Sachen loszuschicken oder der Gedanke an einen Mann, der sich ihre gebrauchten Socken in den Mund stecken würde, findet die 32-Jährige ziemlich abartig.

Auch eine andere Promi-Dame hatte zuvor schon von ganz speziellen Fetischisten-Anfragen berichtet. Natascha Ochsenknecht (54) hatte auf ihrem Social-Media-Profil ausgeplaudert, dass ihr schon 5.000 Euro für das Anlecken ihrer Füße geboten worden sind. "Das können sie ja gerne irgendwann mal machen und dann spenden wir das für einen guten Zweck", sagte sie in diesem Zusammenhang kürzlich bei Guten Morgen Deutschland.

Instagram / katemerlan Kate Merlan

Anzeige

Instagram / katemerlan "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin Kate Merlan

Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de