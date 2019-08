Seit Wochen wurde spekuliert, jetzt ist endlich klar: Camila Cabello (22) und Shawn Mendes (21) sind wirklich ein Paar! An seinem 21. Geburtstag konnte die Sängerin ihre Gefühle offenbar nicht mehr für sich behalten. Camila gratulierte "Señorita"-Gesangspartner Shawn via Instagram – und schrieb unmissverständlich: "Happy Birthday an diesen besonderen Menschen. Ich liebe dich." Vier Herz-Emojis rundeten das nicht allzu überraschende Couple-Outing ab. Auch die Promiflash-Leser waren sich längst sicher, dass die beiden zusammen sind: Knapp 90 Prozent der 6.100 Teilnehmer einer Umfrage haben mit dem perfekten Shawmila-Glück bereits gerechnet.



