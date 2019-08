Die Bachelorette Gerda Lewis (26) hat es nicht leicht – das blonde Model kassiert in Folge fünf bereits den dritten Korb. Nach Fabio Halbreiter und Mudi Sleiman zieht der Nachrück-Kandidat und Ex-Freund von Vorjahres-Bachelorette Nadine Klein (33), Alexander Hindersmann (31), freiwillig die Reißleine. Der Grund: Ihm sei klar geworden, dass er einfach nicht genug Zeit gehabt habe, um die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin kennenzulernen. Also wirft Alex das Handtuch und kehrt dem Drehort Griechenland den Rücken. Nach der aktuellen Folge bleiben nur noch sechs Rosenanwärter, von denen einer Gerdas potenzieller Traummann werden kann.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de