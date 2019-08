Strenge Regeln auch für Doreen Steinert (32)? Sänger Pietro Lombardi (27) sollte neulich für einen Fernsehgarten-Auftritt seine Markenkappe absetzen – immerhin mache er damit indirekt Werbung, was die Verantwortlichen nicht erlaubten. Für den "Bella Donna"-Interpreten war dies ein No-Go und er entschied sich letztendlich gegen einen Auftritt beim ZDF. Im Gegensatz zu Reen, wie Doreen sich inzwischen nennt: Die Musikerin performte vor Kurzem auf der Fernsehgarten-Bühne. Dabei musste auch sie auf etwas verzichten: "Ich durfte tragen, was ich wollte, bis auf meinen Schmuck, der so ein bisschen Werbung beinhaltete", verriet die 32-Jährige im Promiflash-Interview.



