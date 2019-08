Gerda Lewis' (26) Leben hat sich im vergangenen Jahr um 180 Grad gedreht! Nach ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel schmiss sie ihren Job im Fitness-Studio und startete als Influencerin durch. Mittlerweile kann die Beauty davon leben. "Was ich auch unglaublich wertschätze, weil ich jetzt einfach sehr frei bin. Ich kann reisen, ich kann von überall aus arbeiten", schwärmte sie vor rund einem Jahr im Promiflash-Interview. Aktuell ist sie bei Die Bachelorette als TV-Junggesellin zu sehen – und trotz des Erfolgs hat sie noch große Ziele: "In meinen Augen habe ich eben noch nicht wirklich was erreicht, worauf ich so richtig stolz sein könnte. [...] Ich will mehr", betonte sie in der vierten Kuppelshow-Folge.



