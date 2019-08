Sabrina Lange (52) wagt eine komplette Typveränderung und hat jetzt knallrote Haare! Aktuell ist die einstige Big Brother-Bewohnerin noch im Sommerhaus der Stars zu sehen – mit ihrer gewohnten, platinblonden Wuschelmähne. Doch von der hat sie sich jetzt verabschiedet. Fast zwei Jahrzehnte nach ihrer TV-Premiere möchte Sabrina künftig als Sängerin die Bühnen erobern – ein frisches Styling sei dafür zwingend erforderlich: "Man kennt ja 19 Jahre jetzt Sabrina so, jetzt muss mal was Neues her. Und ich hoffe, dass das rockt, das schockt, hoffe ich", erklärte die 52-Jährige im Promiflash-Interview kurz vor ihrer Verwandlung durch den Salon Hairfusion.



