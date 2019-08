Was kommt bei Herzogin Kate (37) auf den Tisch, damit sie so gesund und schlank bleibt? Die royale Feinschmeckerin hat bereits auf etlichen Events unter Beweis gestellt, dass sie es liebt, zu kochen. Besonders wichtig scheint ihr dabei zu sein, dass möglichst wenig Kohlehydrate auf dem Teller landen, dafür aber umso mehr Vitamine. Mail Online hat nun aufgelistet, was es im Hause Cambridge morgens, mittags und abends gibt. Dabei kam heraus, Kates Spezialität offenbar herzhafte Dinner sind: Die fünfköpfige Familie lasse sich von der 37-Jährigen zum Abendessen nämlich mit Currys und Suppen verwöhnen. Auch die Kids sind offenbar schon dabei, das Küchen-ABC zu lernen: Angeblich zaubern Charlotte (4) und George (6) ihrer Mama ab und zu Nudeln mit Käsesoße.



