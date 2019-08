Felix (35) und Miriam Neureuther erwarten wieder Nachwuchs! Erst vor rund einem Jahr erblickte die gemeinsame Tochter Matilda das Licht der Welt und schon damals betonten die Ski-Stars, dass sie sich weitere Kids wünschen. Nun ist es so weit. Via Instagram verkündete der 35-Jährige nun, dass seine Frau Miriam wieder schwanger ist. "Unsere Familie wächst. Ich bin so dankbar", schrieb er zu einem süßen Pic, auf dem Klein-Matilda den Babybauch ihrer Mama streichelt.



