Fällt so langsam die Fas­sa­de? Seit Freitag schlagen sich zwölf Stars bei Promi Big Brother mehr oder weniger tapfer durch. Joey Heindle (26) hat das große Los gezogen, von Anfang an im Luxuscamp des Containers wohnen zu dürfen. Einigen Bewohnern ist das allerdings ein Dorn im Auge – vor allem Ginger Costello und Eigentlich-Buddy Zlatko Trpkovski (43). In einer ruhigen Minute lästern die beiden ziemlich ungeniert über den DSDS-Liebling!

In Gingers Augen weiß Joey gar nicht, wie gut es ihm im Luxuscamp geht – immerhin verbringt er da schon vier Tage. "Wir gehen ihm alle am Arsch vorbei", fällt die Frau von Bert Wollersheim (68) ihr klares Urteil. Zlatko kann der Blondine da nicht sonderlich widersprechen. Er stellte Joey zu Rede: "Du hast nicht einmal nachgefragt, wie es mir geht." Ziemlicher Faustschlag für den 26-Jährigen, zählte er vor Kurzem das Big Brother-Urgestein noch zu seinen Best-Buddys im Container.

"Der zieht da seine Ein-Mann-Show ab. Das ist nicht ehrlich. Er ist ein Arschkriecher, von der Arschkriecher GmbH", wettert Ginger weiter. Der Sänger bekommt durch den Zaun Wind von den Hetztiraden gegen ihn und muss sich einem erneuten Wortgefecht stellen. Seht ihr es genauso wie Ginger und Zlatko? Stimmt ab!

Sat. 1 Joey Heindle bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 "Promi Big Brother"-Bewohner an Tag 4

Joey Heindle, Sat.1 Joey Heindle bei "Promi Big Brother"

