Endlich äußert sich Liam Hemsworth (29) zum Liebes-Aus. Vergangenes Wochenende wurde die Trennung des Schauspielers und seiner Ehefrau Miley Cyrus (26) bekannt. Dies wollte der Hottie nicht unkommentiert lassen und wandte sich deswegen nun in einem eigenen Instagram-Statement direkt an seine Follower: "Hallo an alle. Nur eine kurze Anmerkung, um zu sagen, dass Miley und ich uns kürzlich getrennt haben und ich ihr nichts als Gesundheit und Glück für die Zukunft wünsche."



