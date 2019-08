Menowin Fröhlich (31) ging in Das Sommerhaus der Stars vor seiner Langzeitpartnerin Senay Ak (28) auf die Knie – doch wann geht es für die beiden vor den Traualtar? Bereits vor einem Jahr sprach der DSDS-Star davon, seiner Freundin schon bald das Jawort geben zu wollen. Damals war das Paar schon verlobt, doch zu einer Vermählung war es bisher nicht gekommen. Nun erneuerte Menowin den Antrag im Sommerhaus – gegenüber Promiflash hat er jetzt verraten, wie bald er und Senay heiraten werden!

Besagter Kniefall sorgte bei den Sommerhaus-Stars für jede Menge Pipi in den Augen. Doch, wie schnell wird es für Menowin und Senay jetzt gehen? Das verriet der Fünffachvater im Promiflash-Interview: "Dadurch, dass sie türkische Staatsangehörige ist, muss sie das erst mal mit dem Konsulat klären. Da haben wir jetzt im August einen Termin. Wenn das durch ist, wird auch eine Hochzeit bekannt gegeben." Ob die allerdings noch dieses Jahr stattfinden wird, ließ der 31-Jährige offen.

Und was war eigentlich der Grund für Menowin, in der TV-Show ein zweites Mal um die Hand seiner Senay anzuhalten? Beim ersten Anlauf habe seine bessere Hälfte bereits etwas geahnt: "Ich habe ihr einen Heiratsantrag gemacht, aber das Problem war, dass Senay rausbekommen hat, was ich für sie plane. Und dann war der Antrag eigentlich für den Arsch und deswegen hat sie von mir noch einen Antrag bekommen", erzählte er amüsiert.

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich und seine Freundin Senay Ak

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Senay Ak und Menowin Fröhlich

Anzeige

Facebook / Menowin Fröhlich Senay und Menowin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de