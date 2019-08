So hat man Taylor Swift (29) noch nie gesehen! Eigentlich kennt man die "You Belong With Me"-Interpretin als braves Mädchen von nebenan, doch auf aktuellen Aufnahmen wirkt sie wie ausgewechselt. Sichtlich betrunken feiert sie mit Freunden wie Laverne Cox (47), A'keria Davenport (31) und den Schwestern von Haim ihre zehn "Video Music Awards"-Nominierungen. Diverse lustige Netz-Clips zeigen die alkoholisierte Taylor beim Tanzen und Spaßhaben. Die Social-Media-Videos fanden in kürzester Zeit virale Verbreitung.



