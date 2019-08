Woher kennt man Evanthia Benetatou (27) eigentlich? Die griechische Beauty gehört zu den zwölf mehr oder weniger berühmten Persönlichkeiten, die aktuell bei der siebten Staffel von Promi Big Brother dabei sind. Doch Eva ist noch relativ neu im Trash-TV-Business. Anfang 2019 war sie in der Bachelor-Staffel mit Andrej Mangold (32) zu sehen gewesen. Dort schaffte sie es immerhin bis ins Finale, musste sich aber gegen ihre Konkurrentin Jennifer Lange geschlagen geben. Diese Niederlage ließ die 27-Jährige wiederum nicht kommentarlos auf sich sitzen: Sie deutete vor ihrer Nebenbuhlerin an, dass es im Anschluss an ihr Dreamdate zum Sex mit Andrej gekommen war!

Diese intime Bombe ließ Eva beim großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig (55) nach der Ausstrahlung des Bachelor-Finales platzen: "Man ist natürlich verletzt, weil man sich gegenüber der Person öffnet und sich fallen lässt. Ich weiß nicht, ob du über das Ganze Bescheid weißt...", sprach sie Jennifer Lange direkt an, die erst nur mit einem irritierten Blick reagierte. "Ich weiß nicht, was Andrej ihr erzählt hat, wie intensiv das war", schob sie mit einem vielsagenden Schmunzeln hinterher. Nach anfänglichem Zögern gewann Jenny jedoch schnell die Fassung zurück: "Selbst wenn er mir das nicht erzählt hätte, ist das eine Sache zwischen euch. Aber er ist halt ein offener und ehrlicher Mensch", stellte die Zumba-Tänzerin klar.

Evas Empörung ging noch weiter – für sie war der Rosenkorb nämlich völlig unerwartet gekommen. "Andrej und ich haben schon über unsere Zukunft gesprochen. Wir haben schon einige Dinge geplant, wie wir vorgehen und dieses Versteckspiel bis zum Finale spielen würden. Wir haben über eine gemeinsame Zukunft gesprochen – und die konnte ich mir vorstellen", wütete sie im Bild-Interview.

Actionpress/ Langel,Oliver Evanthia Benetatou bei der Unique Spring/Summer 2020 Fashion-Show

MG RTL D Eva und Andrej beim Einzeldate

ActionPress/Christopher Adolph Evanthia Benetatou 2019 in Köln

