Ein Schinken bringt bei Sabrina Lange (52) und Jasmin Herren das Fass zum Überlaufen. Schon seit dem Einzug der einstigen Big Brother-Kandidatin in Das Sommerhaus der Stars weiß die Frau von Willi Herren (44) nicht, was sie von ihr halten soll. Die laute Kölnerin geht mittlerweile so langsam aber sicher auch den anderen Mitbewohnern auf die Nerven. Eine Situation in der Küche der Finca lässt nun die beiden TV-Damen volle Kanne aneinander rasseln – und sorgt nicht nur für eine heftige Beleidigung, sondern auch für jede Menge Tränen!

Weil ein Stück Schinken offen auf dem Küchentresen liegt, kommt es zum Streit zwischen den beiden Sommerhaus-Stars: Jasmin will nicht länger den anderen Promis "den Arsch hinterhertragen" und Sabrina wirft ihr daraufhin vor, keinen Anstand zu haben: "Was sollen die Leute denn von dir denken? Du musst doch nicht so laut werden, das gehört sich doch mir gegenüber nicht!" Diese Reaktion ist für die Partnerin von Willi "das Allerletzte" und sie verlässt wutentbrannt die Küche. Als Sabrina kurz darauf verletzt von dieser Aussage ihrem Mann Thomas ihr Leid klagt, kontert dieser bitterböse auf Jasmin bezogen: "Blöde Schlampe, fertig ist das. So was brauche ich mir nicht geben."

Auf der Terrasse hat Willi die bitterböse Beleidigung mitgehört – und stellt kurzerhand den ertappten Thomas zur Rede: "Man kann frech sein, man kann laut sein, aber Schlampe ist ein absolutes No-Go. Das hätte ich von dir nicht gedacht, mein Lieber. Meine Frau ist keine Schlampe", erklärt er zwar ruhig, aber dennoch sauer. Thomas entschuldigt sich daraufhin kleinlaut bei Jasmin. Und diese sucht sogar – deutlich entspannter – die Aussprache mit der inzwischen weinenden Sabrina. "Ich seh dich nicht als Feind. Ich habe mich einfach angegriffen gefühlt. Ich bin eine gestandene Frau, die aus einem guten Elternhaus kommt und wenn ich was habe, dann ist es Anstand", beendete sie den Schinken-Beef. Ob das Sabrina und Thomas vor einer Nominierung aber noch retten kann?

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

TVNOW Sabrina Lange mit Partner Thomas

Anzeige

TVNOW Sabrina, Jasmin, Willi und Kate in der Sommerhaus-Küche

Anzeige

ActionPress Jasmin und Willi Herren bei der Saison-Eröffnung des Megaparks, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de