Die diesjährige Germany's next Topmodel-Kandidatin Vanessa Stanat spricht unter Tränen erstmals Klartext über die Gründe, warum sie Heidi Klums (46) Castingshow kurz vor dem Finale freiwillig verlassen hat! Es war der Schock der vergangenen Staffel, als die Favoritin ihren Exit bekannt gab. Lange wurde seitdem spekuliert, was die 22-Jährige dazu veranlasst hat, den begehrten Platz in der Livesendung aufzugeben. Nun gibt die Laufstegschönheit endlich eine Erklärung in einem Instagram-Video ab: "Ich hab über Wochen hinweg quasi mit ansehen müssen, wie mein Charakter auf eine Art gezeigt wird, wie er einfach nicht ist. Beispielsweise in Interviews habe ich gemerkt, dass die Antwort, die ich da gebe, eine Antwort war, auf eine ganz andere Fragestellung."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de