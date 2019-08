Lief bei Denise Kappès (29) und Henning Merten schon etwas, als die Mama noch in einer Beziehung mit Ex Tim war? Diese Frage stellen sich viele, seit die Liebe der beiden Netz-Stars öffentlich wurde. Denise bringt jetzt Licht ins Dunkle. "Na ja, man muss immer aufpassen, wie man das sagt, weil ich war ja auch in einer Beziehung und ich hatte ja schon länger eine Krise mit Tim, aber ich habe halt versucht, zu kämpfen für die Familie und auch für Ben und wollte da einfach nicht so schnell aufgeben", erklärte die TV-Darstellerin im Interview mit Promiflash. Um der Beziehung mit Tim noch mal eine faire Chance zu geben, ging sie sogar so weit, dass sie ihre anfänglichen Gefühle für Henning komplett blockierte. Doch am Ende konnten sich diese Emotionen durchsetzen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de