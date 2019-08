Heiße Stündchen bei Die Bachelorette: Die Reihen um die diesjährige Rosenverteilerin Gerda Lewis (26) lichten sich. Aktuell kämpfen nur noch zehn Liebesanwärter um die Gunst der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin. Den ersten TV-Kuss gab es für den ostfriesischen Sonnyboy Keno Rüst. In Folge 5 kam es nun auch zur ersten Übernachtung – dieses Mal machte Polizist Tim Stammberger das Rennen. Kam es etwa zum ersten Staffel-Sex zwischen ihm und Gerda?

Nach einem romantischen Dinner auf der Terrasse der Bachelorette-Villa gab es noch ein paar Verdauungs-Kuscheleinheiten. Dann ergriff Gerda die Initiative und schlug Tim vor, die Nacht bei ihr zu verbringen, woraufhin er einwilligte. Am nächsten Tag kehrte er um die Mittagszeit zu den anderen Kandidaten zurück, die ihn sofort löcherten. Vor versammelter Mannschaft gab Tim einen recht vagen Bericht ab: "Wir waren zusammen in ihrem Pool und dann irgendwann haben wir uns geküsst. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass die Initiative da ein bisschen von ihr ausging. Dann sind wir hoch und dann waren die Kameras weg." Oggy Batar wollte wissen, ob es denn auch zum Sex gekommen war. Daraufhin antwortete Tim schlicht: "Es war wirklich krass und ich finde sie richtig gut."

Am selben Tag hatten die beiden bereits zwei Stunden gemeinsam auf einem Boot verbracht. Doch die Zeit schien weder Gerda noch dem Bundesbeamten ausgereicht zu haben. So lud die Blondine den Pistolenträger kurzerhand auf ein zweites Date in ihrer Villa ein.

TVNOW Tim Stammberger und Gerda Lewis bei "Die Bachelorette" 2019

TVNOW Gerda Lewis und Tim Stammberger bei "Die Bachelorette" 2019

TVNOW Bachelorette Gerda und Tim auf dem Rummel-Date

