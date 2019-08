Zeigen Gerda Lewis (26) Reaktionen, welche Bachelorette-Kandidaten ihr Herz wirklich höher schlagen lassen? Zum Staffelstart gingen 20 Männer ins Rennen, mittlerweile sind es nur noch zehn. Ex-Bachelor-Babe Saskia Atzerodt (27) behauptet aber, dass sie anhand von Gerdas Verhalten schon jetzt einschätzen kann, wer es unter die Top fünf schafft. "Also bei manchen Männern merkt man so: Da sie hat keinen Bock drauf. Ihr sieht man das richtig an. Sie ist wie ein offenes Buch", erklärte sie im Interview mit Promiflash.

