Sex im Sommerhaus der Stars? Für Mike Heiter und seine Freundin Elena Miras (27) ein klares No-Go! Schon im Promiflash-Interview betonte die junge Mama, genau wie Michael Wendler (47) und seine Laura (19), dass einem in der Finca ganz schnell die Lust vergehe: Überall seien Spinnen, Dreck und natürlich Kameras. Letzteres dürfte für die Reality-Stars aber eigentlich kein Problem sein. Mike und Elena hatten während ihrer Zeit bei Love Island Sex vor Fernsehpublikum – nur nicht miteinander!

Zwar lernten sich die Eltern einer kleinen Tochter in der Flirt-Show kennen, doch während der Dreharbeiten hatten sie kaum Augen füreinander. Mike sorgte zusammen mit der Influencerin Chethrin Schulze (27) für ein packendes On-Off-Drama. Der Höhepunkt ihrer Lovestory war ein wildes Stelldichein in der Private-Suite, bei dem die Turteltauben die Wände ordentlich zum Wackeln brachten. Besonders Chethrin schwärmte im Anschluss in den höchsten Tönen von Mikes Verführer-Qualitäten.

Elena steht ihrem heutigen Freund in nichts nach! Sie war ganz verrückt nach dem Barkeeper Jan Sokolowsky. Die beiden raubten der ersten "Love Island"-Staffel sogar die Unschuld und waren die ersten, die sich hemmungslos in den Laken wälzten. Könnt ihr euch noch an die Sexszenen erinnern? Stimmt ab!

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter, Reality-TV-Stars

Love Island, RTL II Mike Heiter und Chethrin Schulze in "Love Island"

Love Island, RTL II Elena Miras und Jan Sokolowsky bei "Love Island"

