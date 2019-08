Ginger Costello kann sich der Rückendeckung ihres Manns Bert Wollersheim (68) sicher sein! Am dritten Promi Big Brother-Tag überkam die Stripperin die Lust. Da ihr Schatz nicht Teil der beliebten Show ist, tat sich die Blondine einfach mit GNTM-Kandidatin Theresia Fischer und Der Bachelor-Beauty Evanthia Benetatou (27) zusammen und durchlief mit beiden in Sportklamotten eine Art Sexstellungen-Zirkeltraining. Bei einigen Mitbewohnern kam die Aktion nicht gut an. Bert hingegen fährt voll auf die Show seiner Liebsten ab!

Mit Bild plauderte der TV-Star über die Darbietung seiner Frau: "So ist meine Ginger und so kenne ich sie. Ich weiß zwar nicht, ob das so schlau von ihr war, sich als Stripperin auch noch so zu zeigen. Aber es ist auch unterhaltsam. Besser so, als prüde zu sein." Seiner Meinung zufolge sei das eine lustige, sexy Einlage gewesen, die man gut finden könne oder auch nicht. "Ich mag Ginger so, wie sie ist, und stehe zu ihr. Und den Sex vermisse ich ja auch", offenbarte der 68-Jährige.

Bereits vor ihrem Einzug in den Container widmete der Ex-Rotlicht-König seiner Ginger einen süßen Instagram-Beitrag. "Ich vermisse sie jetzt schon ganz arg", bekundete der Entertainer darin. Zusätzlich teilte er zwei goldige Pärchenfotos von sich und seiner Göttergattin.

Sat1 Evanthia Benetatou und Ginger Costello testen Sexstellungen bei "Promi Big Brother" 2019

Anzeige

Sat1 Theresia Fischer und Ginger Costello bei "Promi Big Brother" im August 2019

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Ginger Costello und Bert Wollersheim im April 2019

Anzeige

Wie fandet ihr Gingers Promi BB-Sexshow? Super unterhaltsam! Total daneben! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de