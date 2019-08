Alles aus bei Saskia Beecks und Nathalie Bleicher-Woth (22): Die Berlin - Tag & Nacht-Stars haben sich getrennt! Lange Zeit hatte es keine Anzeichen für eine Liebeskrise bei den beiden gegeben. Als Nathalie jedoch zuletzt gemeinsame Pärchenfotos von ihrem Social-Media-Profil entfernte, wurden einige Fans hellhörig. Nun gab die Kim-Darstellerin die Trennung bekannt: "Ich habe so viel geweint deshalb. Mein Herz war so zerbrochen", beteuerte Nathalie in ihrer Instagram-Story und erklärte weiter: "Ich kann nicht glauben, dass sie mich wirklich geliebt hat. Aber das ist ihre Entscheidung. Ich liebe diese Person immer noch über alles."



