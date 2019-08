Bereiten sich Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) etwa schon auf die nächste Hochzeit vor? Am 3. August war es so weit: Das Topmodel und der Tokio Hotel-Gitarrist haben sich das Jawort auf einer Luxusjacht vor der Urlaubsinsel Capri gegeben. Danach soll das frisch getraute Paar und dessen Gäste bis in die frühen Morgenstunden gefeiert haben – unter anderem waren Wolfgang Joop (74) und Mel B. (44) von den Spice Girls anwesend. Aber damit sollen Herr und Frau Kaulitz sich noch nicht zufriedengeben: Angeblich trauen sich die beiden bald noch einmal in Deutschland!

Das berichtete nun Bunte unter Berufung auf eine Quelle aus dem Freundeskreis der Blondine. Demnach soll die nächste Liebessause in Heidis Heimat Bergisch Gladbach steigen. Der Ort des Geschehens sei das Grandhotel Schloss Bensberg – dieses Mal finde die Hochzeit allerdings in einem kleineren Rahmen als dem auf Capri statt: Insgesamt 50 Gäste seien geladen, neben Erna Klum sei auch der Brautvater Günther dabei. Und für das leibliche Wohl sei ebenfalls schon gesorgt: Sternekoch Joachim Wissler sorge für das Dinner-Menü.

Das Luxushotel fungiert zudem als offizielle Außenstelle des Standesamtes Bergisch Gladbach, deshalb könnte die Wahl auf genau diese Location gefallen sein. Ob es sich für das verliebte Duo um die zweite oder sogar schon die dritte gemeinsame Eheschließung handelt, ist nicht völlig geklärt: Angeblich haben die Turteltauben bereits im Februar klammheimlich in Los Angeles geheiratet. Weder Heidi noch Tom haben diese Heirat damals bestätigt und auch die künftige in Deutschland beruht noch auf Insiderinformationen. Klar ist allerdings: Wenn sie hierzulande den Bund der Ehe eingehen, wäre das für beide eine Premiere.

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum auf Capri

Anzeige

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum im Juni 2019

Anzeige

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de