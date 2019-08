Drei pompöse Braut-Looks hatte Sarah Harrison (28) bei ihrem zweiten Jawort in petto: Beim Pre-Dinner setzte die Blondine auf einen bauchfreien Zweiteiler mit Cape, bei der eigentlichen Zeremonie trug sie ein tüllbeladenes XXL-Prinzessinnen-Kleid, und zur After-Party schlüpfte die Frau von Dominic Harrison (28) in ein weißes, verspieltes Trägerkleidchen mit glitzerndem Tüllröckchen. Die Promiflash-Leser haben abgestimmt und mit 46 Prozent geht der Party-Look am Abend der Hochzeit als Sieger hervor. Mit 36 Prozent landet das Märchenbrautkleid der Zeremonie auf Platz zwei und das Pre-Dinner-Ensemble mit 21 Prozent auf dem letzten Platz.



