Daniel Chytra weint der Bachelorette keine Träne nach! In der fünften Episode bekam der Österreicher keine Rose von Gerda Lewis (26) – und musste die Show verlassen. Doch sein Exit ist für den Gleitschirm-Piloten kein Grund zu trauern: Der Blondschopf ist froh über den Korb! "Ich freue mich so sehr, ich kann’s euch gar nicht sagen. Die letzten Tage waren sehr anstrengend, gestern dann in der fünften Nacht der Rosen endlich rausgeflogen!", grinst Daniel in seiner Instagram-Story.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de