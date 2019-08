Heiße Diskussion um das beliebte TV-Kuppelformat Die Bachelorette: Aktuell sind nur noch sechs Rosenboys übrig, die um die Gunst von Gerda Lewis (26) kämpfen. Doch wissen manche Zuschauer bereits, wer das Rennen machen wird? In den sozialen Medien erklären immer mehr treue Show-Fans, den Sieger anhand des zugehörigen Trailers entlarvt zu haben. Kandidat Keno Rüst hat nämlich sehr auffällige Tattoos am Arm – und ebendiese sieht man in einem Dreamdate und einem finale-ähnlichen Video-Zusammenschnitt. Viele vermuten jetzt, er könnte womöglich derjenige sein, der Gerdas letzte Rose mit nach Hause nimmt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de