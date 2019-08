Bei Ashley Graham (31) geht es rund – und zwar wortwörtlich! An ihrem neunten Hochzeitstag mit ihrem Ehemann Justin Ervin verkündete das Model eine frohe Botschaft: Die beiden erwarten ihr erstes Baby! "Heute vor neun Jahren habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet. Es war bis hierher eine tolle Reise mit meinem absoluten Lieblingsmenschen. Heute fühlen wir uns so gesegnet, dankbar und sind aufgeregt, denn wir feiern, dass unsere Familie wächst", freute sich Ashley in ihrem Instagram-Post. Auf dem Foto hat ihr Bauch bereits eine beachtliche Wölbung.



