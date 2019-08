Bei Benjamin Boyce (50) und Kate Merlan war vor ihrem Einzug ins Sommerhaus der Stars alles andere als Friede, Freude, Eierkuchen angesagt. Das ehemalige Boygroup-Mitglied und die Reality-TV Beauty dachten bereits an eine Trennung! Aktuell kommt das Paar in der portugiesischen Promi-WG an seine Grenzen und Kates bester Freund Marco Goldenauer weiß, dass die noch so junge Partnerschaft schon länger auf die Probe gestellt wird. "Nur letztendlich kommen sie immer an den Punkt, dass die Liebe größer ist als alles andere. An jeder Beziehung muss man arbeiten. Das ist ein materielles Gesetz!", sagt Marco im Promiflash-Interview.



