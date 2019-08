Was läuft wirklich zwischen Janine Pink und Tobias Wegener? Wenn es nach Zlatko Trpkovski (43) geht, offenbar nicht viel. Aktuell flirten die Seriendarstellerin und der Love Island-Hottie bei Promi Big Brother, was das Zeug hält. Beide sind Single und genießen augenscheinlich die Nähe des jeweils anderen. Ihre Mitbewohnerin Evanthia Benetatou (27) zeigt sich ganz begeistert und malt ihnen bereits eine gemeinsame Zukunft aus – Container-Legende Zlatko dagegen ist anderer Meinung!

"Die haben sich echt gefunden", freute sich die Bachelor-Finalistin im Zelt – und bekam für ihre Schwärmerei sofort Gegenwind. "Na klar, gefunden. Du verknallst dich, schwuppdiwupp, so schnell. Und da willst du mir sagen, die knutschen nicht rum. Ja, fick die Henne. Willst du mich verarschen?", wetterte Zlatko. Für ihn sei das alles fake: "Wenn ich verliebt bin, will ich küssen und dann will ich auch pimpern. Beides ist nicht geschehen. Das ist doch Blödsinn. Ich glaube da nicht dran", stellte der 43-Jährige klar.

Nicht nur Zlatko sah statt Rosa eher Rot für Janine und Tobi. Auch Ginger Costello war skeptisch: "Ja, die haben jetzt einfach dadurch 'ne Schlagzeile und wir nicht", schlussfolgerte die Frau von Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim (68).

Sat.1 / Promi Big Brother Tobias Wegener und Janine Pink an Tag fünf bei "Promi Big Brother" 2019

Sat.1 / Promi Big Brother Zlatko Trpkovski und Ginger Costello bei "Promi Big Brother" 2019

Sat.1 / Promi Big Brother Tobias Wegener und Janine Pink bei "Promi Big Brother" 2019

