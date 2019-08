Bei Berlin - Tag & Nacht stellt Sabrina unter Beweis: Sie hat Rap im Blut! Jetzt macht die Powerfrau auch im realen Leben einen Schritt in Richtung Musikkarriere. Als Mrs. Nina Chartier will sie so richtig durchstarten. Die Duisburgerin ist schon seit fünf Jahren in der deutschen Hip-Hop-Szene unterwegs – ein Label-Wechsel soll sie nun näher an ihr Ziel bringen: eine goldene Schallplatte! Ob ihr das mit "V.I.P" gelingt? "Der neue Song hat, ehrlich gesagt, keine tiefere Bedeutung, er soll einfach für Partystimmung sorgen. Dennoch bedeutet er mir sehr viel, denn er steht für mich persönlich für den musikalischen Neuanfang", erklärt Nina auf Nachfrage von Promiflash.



