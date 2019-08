Wie verbrachte Cameron Boyce (✝20) seinen allerletzten Abend? Anfang Juli sorgte die News um den frühen Tod des Disney-Stars weltweit für Erschütterung: Der 20-Jährige starb urplötzlich an den Folgen eines epileptischen Anfalls. Bei Good Morning America blicken seine Eltern Victor und Libby nun auf die letzten Stunden mit ihrem Sohn zurück: "In der Nacht, in der er von uns ging, waren wir noch mit ihm essen. Es war ein komplett normaler, wunderschöner Familienabend", erklärt Camerons Dad. Seine Mutter fügt hinzu: "Er war an einem Punkt in seinem Leben – und das macht es besonders schwer für mich – an dem er einfach nur glücklich war. Er hatte seinen Groove gefunden."



