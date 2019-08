Diese Nachricht erschüttert am Freitagnachmittag die deutsche TV-Gemeinde: Ingo Kantorek (✝44) ist tot. Der Schauspieler, der seit der allerersten Folge in der Reality-Soap "Köln 50667" den Barbesitzer Alex gespielt hatte, starb am frühen Morgen bei einem schweren Autounfall. Wie Tag24 berichtet, war der Hannoveraner gemeinsam mit seiner Frau Suzanna auf dem Rückweg aus dem Urlaub gewesen, als sie mit ihrem Pickup von der Straße abkamen und in einen LKW rasten. Ingo starb noch am Unfallort, seine Ehefrau erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus.



